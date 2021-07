Cavalleria Rusticana | il concerto evento in onda martedì 27 luglio 2021 su Rai3 alle ore 21 | 20

(Di martedì 27 luglio 2021) L’inaugurazione del 98° Arena di Verona Opera Festivalè l’occasione per il ritorno del melodramma nel più suggestivo teatro a cielo aperto del mondo che sarà accompagnato dtelecamere della televisione pubblica.sarà infatti la rete dove verranno trasmesse le 3 opere registrate durante in festival con il primo appuntamento che si terrà27. L’opera recitata sul palcoscenico del millenario anfiteatro sarà commentata da due presentatori d’eccezione come Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Tutto quello che c’è da sapere su ...

L'opera scelta è quella di Mascagni, la, un unico atto denso di azione e sentimento. A scortare i telespettatori in quel dell'Arena di Verona, oltre al già citato Pippo Baudo, ...Su Rai 3 approda la '' dall'Arena di Verona: serata dedicata all'opera L' Arena di Verona si conferma il "più grande teatro d'opera a cielo aperto" ospitando tre opere che, da stasera, saranno ...Vanno in onda a partire da martedì 27 luglio in prima serata su Rai3 tre speciali appuntamenti dedicati alla grande Opera dell’Arena di Verona, con Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Saranno loro a porta ...Cavalleria Rusticana è l'opera dell'Arena di Verona oggi in diretta su Rai 3 con il commento di Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Trama e informazioni ...