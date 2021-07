“Cancro | zitto” a UeD per la dama comincia la tragedia La battaglia è appena iniziata

(Di martedì 27 luglio 2021) È di pochi mesi fa la notizia della terribile malattia che ha colpito l’exdi Uomini e Donne Luisa Anna Monti, che ha dovuto rimandare le nozze con Salvio Calabretta, conosciuto nella trasmissione di Maria De Filippi. Bisogna reagire Laaveva espresso tutta la sua paura e preoccupazione per ciò che le sta capitando, unite alla voglia di combattere e reagire, come ha sempre fatto nella vita: In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho da poco scoperto di avere un tumore al seno e sono in attesa che mi chiamino dall’ospedale Gemelli di Roma per l’operazione. E finalmente la paventata operazione è arrivata ...

Advertising

patty1261 : @giacomopeli @ndr_rss Per la società? ???????????? io ho chiuso il mio b&b dive eri altruista di m… ??? Hai mica smosso m… - lucaluce89 : @matteosalvinimi Ma stai zitto per favore. Ogni volta che parli dici cagate ed ogni tua parola é un crimine contro… - LOUISSHALO : STAI ZITTO DIO CANCRo - ale0090hilp : @enzoben43 porcodio nessuna persona sana di mente critica La7 e sta zitto su quel cancro dell'informazione italiana che è Rete 4 - DGnaresi : @ez_ventuu @Erlinfy @exeedRekins @Uaitfn @lespippo Zitto cancro -

Ultime Notizie dalla rete : Cancro zitto

Zazoom Blog

Non preoccuparti così tanto dei piccoli problemi che sono transitori. Se stai pensando di ... Se non sei sicuro dei tuoi sentimenti quando si tratta di amore, staiora e prendi decisioni ...Fai attenzione e analizza le offerte di lavoro che ricevi, non tutto è bello come sembra. ... Se non sei sicuro dei tuoi sentimenti e del tuo amore, staiora e prendi decisioni con calma. ...Luisa Monti ha un tumore e deve essere operata al seno: l'ex dama di Uomini e Donne non perde la grinta ed è pronta a lottare ...Genova - Se abiti a Ponente la prospettiva di città cambia. Si vive nel continuo ripetersi "speriamo che non tocchi a me". Perchè si nasce, qui a Ponente ...