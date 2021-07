Bronzo per l’Italscherma nella spada a squadre donne (Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Importante medaglia di Bronzo per l’Italscherma. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio compongono il quartetto del ct Sandro Cuomo che ha sconfitto per 23-21 la Cina, conquistando il terzo gradino del podio. Si tratta della seconda medaglia olimpica della spada femminile a squadre. La prima, con Elisa Uga, Margherita Zalaffi e Laura Chiesa in squadra, arrivò nel 1996 ad Atlanta e fu argento. “Volevamo questa medaglia più d’ogni altra cosa, l’abbiamo vinta da squadra vera” ha detto Rossella Fiamingo. Le ha fatto eco Alberta Santuccio, siciliana come lei: “Sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Importante medaglia diper. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio compongono il quartetto del ct Sandro Cuomo che ha sconfitto per 23-21 la Cina, conquistando il terzo gradino del podio. Si tratta della seconda medaglia olimpica dellafemminile a. La prima, con Elisa Uga, Margherita Zalaffi e Laura Chiesa in squadra, arrivò nel 1996 ad Atlanta e fu argento. “Volevamo questa medaglia più d’ogni altra cosa, l’abbiamo vinta da squadra vera” ha detto Rossella Fiamingo. Le ha fatto eco Alberta Santuccio, siciliana come lei: “Sono ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Bronzo con 58.33 nella finale olimpica dei 100 rana, il coronamento di una stagione STRAORDINARIA per Nicolò Martin… - Eurosport_IT : CHE CUORE MARIA CENTRACCHIO! ?????? L'azzurra conquista uno splendido bronzo nel Judo nella categoria -63 kg: è la de… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - 80yeye80 : RT @FBiasin: Bronzo per Maria #Centracchio! Eccome se esiste il Molise! #Tokyo2020 #Judo #Olympics - monicagrowsup : RT @Lii_dia_: Noi non dimentichiamo quell'oro e quel bronzo nei 1500 a Rio2016, purtroppo sono evidentemente entrambi sottotono per un moti… -