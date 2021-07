Allarme del Cts sui cortei No Green pass, oggi ristoratori in piazza: «Una follia sanitaria» (Di martedì 27 luglio 2021) Gli organizzatori, alla questura, hanno dichiarato che parteciperanno soltanto 200 persone al sit-in contro il Green pass che ci sarà domani 28 luglio, a Roma. Ma le adesioni sulle diverse piattaforme social fanno pensare che i dimostranti capitolini saranno diverse migliaia, e la manifestazione potrebbe tramutarsi in non autorizzata, incontrollabile dalle autorità come molte proteste dei giorni scorsi. Lo stesso ministero dell’Interno, riferendosi alle proteste di sabato 24 luglio in tutta la Penisola, ha chiarito che si è trattato di manifestazioni «non autorizzate». La titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, ribadendo che non esiste alcuna «dittatura ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Gli organizzatori, alla questura, hanno dichiarato che parteciperanno soltanto 200 persone al sit-in contro ilche ci sarà domani 28 luglio, a Roma. Ma le adesioni sulle diverse piattaforme social fanno pensare che i dimostranti capitolini saranno diverse migliaia, e la manifestazione potrebbe tramutarsi in non autorizzata, incontrollabile dalle autorità come molte proteste dei giorni scorsi. Lo stesso ministero dell’Interno, riferendosi alle proteste di sabato 24 luglio in tutta la Penisola, ha chiarito che si è trattato di manifestazioni «non autorizzate». La titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, ribadendo che non esiste alcuna «dittatura ...

borghi_claudio : Cominciano anche qui. Tutto normale? Si cancella un video di un parlamentare che riporta dati incontestabili. YOU… - fattoquotidiano : L'allarme è stato lanciato anche dall'ex premier Giuseppe Conte: l'inchiesta sulle responsabilità del crollo del Po… - Iparchdivertimento temono il #greenpass: 'Crea allarme, tante disdette'. Leggessero gli art.2082 ss. del codice c…

