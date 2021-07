Un podio di bambine nello skateboard

Leggi su agi

(Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Street che ha debuttato a Tokyo 2020: l'oro è andato alla giapponese Momiji Nishiya, una tredicenne di Osaka, e l'argento alla coetanea brasiliana Rayssa Leal, detta 'Fatina'. Bronzo per una sedicenne, l'altra nipponica Funa Nakayama. Asia Lanzi, unica azzurra in garafemminile, si è piazzata al 14mo posto e non è riuscita a entrare in finale dopo aver messo insieme un punteggio di 6,13. Escluse a sorpresa dalla finale anche le brasiliane Pamela Rosa, prima del ranking, e Leticia Bufoni, ex fidanzata di Neymar.