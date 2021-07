Tunisia, presidente ordina coprifuoco notturno per un mese (Di lunedì 26 luglio 2021) Il presidente tunisino Kais Saied ha emanato l’ordine che da oggi al 27 agosto è imposto il coprifuoco notturno dalle 19 alle 6 in tutto il Paese. Lo riferiscono i media locali, all’indomani della crisi politica innescata dalla destituzione del premier Hichem Mechichi. La durata del coprifuoco potrà essere rivista dalla presidenza. Oltre al premier, il presidente Kais Saied ha silurato il ministro della Difesa, Brahim Berteji, e la ministra della Giustizia, Hasna Ben Slimane. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale ‘Tap’, citando un decreto presidenziale. “Lottare contro il golpe”. E’ quanto ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Iltunisino Kais Saied ha emanato l’ordine che da oggi al 27 agosto è imposto ildalle 19 alle 6 in tutto il Paese. Lo riferiscono i media locali, all’indomani della crisi politica innescata dalla destituzione del premier Hichem Mechichi. La durata delpotrà essere rivista dalla presidenza. Oltre al premier, ilKais Saied ha silurato il ministro della Difesa, Brahim Berteji, e la ministra della Giustizia, Hasna Ben Slimane. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale ‘Tap’, citando un decreto presidenziale. “Lottare contro il golpe”. E’ quanto ha ...

lauraboldrini : Allarmano la destituzione del governo e il congelamento del Parlamento, insieme alle limitazioni ai media, volute d… - Tg3web : Tensione altissima in Tunisia, colpita da una profonda crisi economica e sanitaria. Il presidente Saied ha usato i… - Agenzia_Ansa : Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e congela il Parlamento - avimmaisacap : RT @NamanTarcha: #Tunisia Dopo una giornata di proteste contro il governo e il partito della Fratellanza mussulmana Elnahda il Presidente t… - Chrid73037734 : RT @nancyporsia: Quando per vincere il tuo nemico, silenzi la stampa... Video dell'attacco della polizia agli studios di #AlJazeera in Tuni… -