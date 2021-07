Steam Deck e Nintendo Switch si rivolgono a utenze diverse | dice Gabe Newell – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo il capo di Valvesie basterà provare la prima per rendersene conto.. Secondo il capo di Valvesi. Nonostante abbiano un form factor piuttosto simile, in realtà le due macchine sono concepite con un pubblico di riferimento diverso. Per capire quale ...

Quando è stata annunciata, la nuova console di Valve, a un po' tutti è venuto naturale equipararla alla più famosa piattaforma ibrida Nintendo Switch , attuale campionessa di vendite. Noi stessi siamo rimasti un po'...Tante sono le informazioni che giorno dopo giorno apprendiamo in merito alla nuova console di Valve ,, disponibile a partire dal primo trimestre del 2022. La console, come spesso rimarcato, fungerà da PC portatile su cui sarà possibile giocare qualsiasi titolo presente nella libreria di ...Secondo il capo di Valve Gabe Newell Steam Deck e Nintendo Switch si rivolgono a utenze diverse e basterà provare la prima per rendersene conto.. Secondo il capo di Valve Gabe Newell Steam Deck e ...