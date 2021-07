Schianto in pieno centro | Rita muore a 19 anni trafitta da un palo Gravi 3 amici che erano con lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 luglio 2021) Drammatico incidente ieri sera a Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta, morta la 19enneDe Chiara. La tragedia si è consumata poco dopo le 23 in piazza Pertini, neldella cittadina del Casertano. Per cause ancora da accertare una Lancia Ypsilon con a bordo quattro ragazzi, è finita fuori strada e si è schiantata contro una recinzione, abbattendo diversi paletti. Devastante l’impatto. Sul posto sono accorsi tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 19enne. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso, volti a determinare l’esatta dinamica ...