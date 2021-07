Scherma, Olimpiadi Tokyo: Daniele Garozzo comincia con una facile vittoria (Di lunedì 26 luglio 2021) Buon avvio per l’Italia nella prova individuale del fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Daniele Garozzo si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto nettamente l’egiziano Mohamed Hassan con il punteggio di 15-6. Una vittoria agevole per il siciliano, che ha come obiettivo quello del podio. Dopo un avvio complicato, con Hassan avanti per 4-3, Garozzo si è sciolto e ha preso immediatamente il largo. Il nativo di Acireale ha allungato sul +4 (8-4) alla prima pausa, gestendo poi comodamente il vantaggio. Una differenza notevole tra i due fiorettisti con ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Buon avvio per l’Italia nella prova individuale del fioretto maschile alledisi è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto nettamente l’egiziano Mohamed Hassan con il punteggio di 15-6. Unaagevole per il siciliano, che ha come obiettivo quello del podio. Dopo un avvio complicato, con Hassan avanti per 4-3,si è sciolto e ha preso immediatamente il largo. Il nativo di Acireale ha allungato sul +4 (8-4) alla prima pausa, gestendo poi comodamente il vantaggio. Una differenza notevole tra i due fiorettisti con ...

