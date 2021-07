“Ritorno a Coccia di Morto”, esce il sequel di “Come un gatto in tangenziale” (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA – Monica e Giovanni stanno tornando. Insieme agli ex ingombranti, le gemelle cleptomani, i figli ormai grandi, una sponsorship Hunter e un prete… molto pio. “Come Un gatto In tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” sarà disponibile in anteprima solo il 14 e 15 agosto e poi dal 26 agosto al cinema. “Come un gatto in tangenziale”, dunque, sta per avere un sequel. Vision Distribution. Un film di Riccardo Milani con i protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, confermatissimi dopo il successo della prima ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA – Monica e Giovanni stanno tornando. Insieme agli ex ingombranti, le gemelle cleptomani, i figli ormai grandi, una sponsorship Hunter e un prete… molto pio. “UnIndi” sarà disponibile in anteprima solo il 14 e 15 agosto e poi dal 26 agosto al cinema. “unin”, dunque, sta per avere un. Vision Distribution. Un film di Riccardo Milani con i protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, confermatissimi dopo il successo della prima ...

Advertising

LaVoceNovara : Teatro Coccia, La Traviata è il preludio per un ritorno alla tradizione - Joshua4ita : RT @TheSpaceCinema: Dopo tre anni, Monica e Giovanni sono tornati. 'Come Un Gatto In Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto” sta per arriv… - TheSpaceCinema : Dopo tre anni, Monica e Giovanni sono tornati. 'Come Un Gatto In Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto” sta per a… - UCI_Cinemas : #PaolaCortellesi e #AntonioAlbanese tornano a vestire i panni di Monica e Giovanni! Il 14 e 15 agosto non perdetevi… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: A #Ciné2021 la commedia ha avuto uno spazio importante, anche grazie a Ritorno a Coccia di morto, il secondo capitolo del… -