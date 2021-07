Rai, il centrodestra diviso ha consegnato Viale Mazzini al Pd: ora Draghi è costretto a mediare (Di lunedì 26 luglio 2021) Fa male il centrodestra a lamentarsi con Mario Draghi per aver spostato l’asse della Rai sul Partito democratico e la sinistra. Perché più passa il tempo e più vengono fuori gli “altarini” delle trattative delle scorse settimane sul fronte Viale Mazzini: ed è stato proprio il centrodestra, diviso, a regalare la Rai al Pd. Eh sì perché se avesse giocato unito avrebbe avuto la possibilità di ottenere, oltre a due consiglieri di nomina parlamentare, anche il Presidente. A quanto risulta a TPI consultando fonti di primo piano della trattativa, Mario Draghi ha chiesto più volte ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) Fa male ila lamentarsi con Marioper aver spostato l’asse della Rai sul Partito democratico e la sinistra. Perché più passa il tempo e più vengono fuori gli “altarini” delle trattative delle scorse settimane sul fronte: ed è stato proprio il, a regalare la Rai al Pd. Eh sì perché se avesse giocato unito avrebbe avuto la possibilità di ottenere, oltre a due consiglieri di nomina parlamentare, anche il Presidente. A quanto risulta a TPI consultando fonti di primo piano della trattativa, Marioha chiesto più volte ...

