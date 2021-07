Porsche e Basf studiano le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni (Di lunedì 26 luglio 2021) Basf è stata scelta da Cellforce Group, joint venture tra Porsche e Customcells, per collaborare, in esclusiva, allo sviluppo di celle per batterie agli ioni litio di ultima generazione. L'accordo ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)è stata scelta da Cellforce Group, joint venture trae Customcells, per collaborare, in esclusiva, allo sviluppo di celle perdi ultima generazione. L'accordo ...

