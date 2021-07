Pomezia, via delle Monachelle: al via la gara pubblica per la rete idrica e fognaria del I lotto (Di lunedì 26 luglio 2021) Scadrà il prossimo 23 agosto il termine per la presentazione delle offerte della gara per il completamento della rete idrica e l’estensione della rete fognaria del I lotto di via delle Monachelle. “Procediamo come da programma per portare finalmente acqua potabile e rete fognaria nel quartiere di via delle Monachelle – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – Dopo il primo tratto da via Laurentina a via Cattolica, già realizzato, è stato avviato l’iter per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Scadrà il prossimo 23 agosto il termine per la presentazioneofferte dellaper il completamento dellae l’estensione delladel Idi via. “Procediamo come da programma per portare finalmente acqua potabile enel quartiere di via– spiega l’Assessora Federica Castagnacci – Dopo il primo tratto da via Laurentina a via Cattolica, già realizzato, è stato avviato l’iter per ...

Pomezia, acqua e fogne per Monachelle: entro agosto l'affidamento dell'appalto Il Caffè.tv Pomezia, acqua e fogne per Monachelle: entro agosto l'affidamento dell'appalto Passi in avanti per il completamento della rete idrica e l'estensione della fognatura sul primo lotto di via delle Monachelle, periferia di Pomezia, un popoloso quartiere ancora privo di questi serviz ...

