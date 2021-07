Pokémon: Netflix al lavoro su una serie live-action in stile Detective Pikachu, report – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo un report di Variety, Netflix ha in programma una serie live-action di Pokémon in stile Detective Pikachu. Ecco quanto sappiamo.. Secondo un nuovo report pubblicato da Variety, Netflix ha in programma una nuova serie live-action dedicata a Pokémon, famosissimo franchise di The Pokémon Company, Game Freak e Nintendo. Secondo quanto riportato, il progetto Pokémon di Netflix è ancora ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo undi Variety,ha in programma unadiin. Ecco quanto sappiamo.. Secondo un nuovopubblicato da Variety,ha in programma una nuovadedicata a, famosissimo franchise di TheCompany, Game Freak e Nintendo. Secondo quanto riportato, il progettodiè ancora ...

