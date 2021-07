Olimpiadi Tokyo, le gare di oggi lunedì 26 luglio: programma e dove vederle in Tv (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua lo spettacolo di Tokyo 2020. Le Olimpiadi entrano nel vivo: oggi, come ogni giorno, sono previste decine di gare, di ogni disciplina. L’Italia è partita forte con 9 medaglie già conquistate, e avrà la possibilità, nei prossimi giorni, di alimentare il medagliere. dove vedere le gare in Tv Tutte le Olimpiadi sono visibili su Discovery +, sottoscrivendo un abbonamento di 3,99 euro al mese, o in alternativa 39,99 euro l’anno. Molte delle gare saranno visibili anche su Eurosport, così come sulla Rai, che ha in programmazione dieci ore ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua lo spettacolo di2020. Leentrano nel vivo:, come ogni giorno, sono previste decine di, di ogni disciplina. L’Italia è partita forte con 9 medaglie già conquistate, e avrà la possibilità, nei prossimi giorni, di alimentare il medagliere.vedere lein Tv Tutte lesono visibili su Discovery +, sottoscrivendo un abbonamento di 3,99 euro al mese, o in alternativa 39,99 euro l’anno. Molte dellesaranno visibili anche su Eurosport, così come sulla Rai, che ha inzione dieci ore ...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - Italia_Uruguay : Cetraro, il canottiere portabandiera dell’Uruguay alle Olimpiadi di Tokyo con la Calabria nel cuore - zazoomblog : Olimpiadi: Benedetta Pilato torna in Italia finita l’avventura a Tokyo Niente staffetta per la nuotatrice di Tarant… -