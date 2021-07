Olimpiadi, Fognini e Giorgi agli ottavi di finale: Sonego eliminato (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Fabio Fognini raggiunge gli ottavi di finale del torneo di tennis delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel secondo turno l'italiano (testa di serie numero 15) ha sconfitto 6 - 4 7 - 6 (4) ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Fabioraggiunge glididel torneo di tennis delledi Tokyo 2020. Nel secondo turno l'italiano (testa di serie numero 15) ha sconfitto 6 - 4 7 - 6 (4) ...

Advertising

nmagstars : Olimpiadi, tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tokyo: Fognini e Giorgi avanti tutta, sono già agli ottavi. Sonego in campo - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Tokyo: Fognini e Giorgi avanti tutta, sono già agli ottavi. Sonego in campo - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Tokyo: Fognini e Giorgi avanti tutta, sono già agli ottavi. Sonego in campo - Gazzetta_it : Tokyo: Fognini e Giorgi avanti tutta, sono già agli ottavi. Sonego in campo -