Musica nella Corti di Capitanata, si conclude 'una edizione emotivamente forte e difficile'. A Simone Niro il premio di miglior talento (Di lunedì 26 luglio 2021) Si è conclusa venerdì 23 luglio 'Musica nelle Corti di Capitanata', la rassegna concertistica che mette insieme studenti e docenti del Conservatorio di Musica 'Umberto Giordano' e che quest'anno ha ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 26 luglio 2021) Si è conclusa venerdì 23 luglio 'nelledi', la rassegna concertistica che mette insieme studenti e docenti del Conservatorio di'Umberto Giordano' e che quest'anno ha ...

Advertising

radiokisskiss : Fuori Tutto | @MarroneEmma:”Chi vuole fare musica deve prepararsi a tanta esperienza e tanta gavetta, ci vuole anch… - LuigiBrugnaro : 'Wanderlust' celebra @Venezia1600! Grande Klaus! ??Un dj set all’#alba che unisce musica e arte nella suggestiva co… - AnnaMilani6 : @MetaErmal Ué giornata, Ermal! ?? Oggi avresti dovuto essere su un palco nella tua ????. Anche se per quel bel mom… - ktigerradio : D.O. canta la l'amore nella semplicità in 'Rose' - mallantaner : Spiegatemi un’altra cosa. Perché dovete continuare a fare paragoni tra cantanti? Ogni cantante mette la sua anima n… -