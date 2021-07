MSC prende in consegna da Fincantieri nuova ammiraglia Seashore (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, la Divisione Crociere del Gruppo MSC ha preso oggi ufficialmente in consegna da Fincantieri la nuova ammiraglia MSC Seashore, la più grande nave da crociera costruita in Italia. La sua gemella MSC Seascape è attualmente in costruzione presso il cantiere navale di Monfalcone ed è previsto che entrerà in servizio nell’inverno 2022. Per l’occasione, come da tradizione, si è svolta presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone una cerimonia a cui hanno preso parte Pierfrancesco ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, la Divisione Crociere del Gruppo MSC ha preso oggi ufficialmente indalaMSC, la più grande nave da crociera costruita in Italia. La sua gemella MSC Seascape è attualmente in costruzione presso il cantiere navale di Monfalcone ed è previsto che entrerà in servizio nell’inverno 2022. Per l’occasione, come da tradizione, si è svolta presso lo stabilimentodi Monfalcone una cerimonia a cui hanno preso parte Pierfrancesco ...

