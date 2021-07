Minaccia la madre e aggredisce i carabinieri, arrestato 45enne (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – aggredisce la madre, costretta a chiamare i carabinieri per fermare la furia del figlio. Quindi all’arrivo dei militari, prende un coltello Minacciando le forze dell’ordine prima di essere bloccato e arrestato. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove i carabinieri della locale stazione hanno posto le manette ai polsi di un 45enne già noto alle forze dell’ordine: è accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, allertati dal 112, sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo e della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) –la, costretta a chiamare iper fermare la furia del figlio. Quindi all’arrivo dei militari, prende un coltellondo le forze dell’ordine prima di essere bloccato e. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove idella locale stazione hanno posto le manette ai polsi di ungià noto alle forze dell’ordine: è accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, allertati dal 112, sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo e della ...

