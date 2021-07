Lukaku, il Chelsea vuole l’attaccante nerazzurro ma l’Inter… (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku è nel mirino del Chelsea. Al tempo stesso però l’Inter lo reputa incedibile anche ad una cifra folle. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Chelsea pareggia contro il Tottenham, la domenica di Premier League Il Chelsea impatta sull’Aston Villa, rinviata Everton-City Il Milan chiude per Tomori, tutti i dettagli dell’affare Chelsea-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e pronostico Dove vedere Belgio-Grecia: streaming gratis e diretta tv in chiaro ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romeluè nel mirino del. Al tempo stesso però l’Inter lo reputa incedibile anche ad una cifra folle. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ilpareggia contro il Tottenham, la domenica di Premier League Ilimpatta sull’Aston Villa, rinviata Everton-City Il Milan chiude per Tomori, tutti i dettagli dell’affare-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e pronostico Dove vedere Belgio-Grecia: streaming gratis e diretta tv in chiaro ...

Glongari : @Emme__10 Il Chelsea vuole fortemente Lukaku, ma al momento non ci sono possibilità che l’Inter lo ceda - antigiannino96 : @farted94 Lukaku Chelsea Matteo? Sono un grande tifoso nerazzurro e sono preoccupato. - Yuro_23 : Ipotesi credo impossibile ma se viene il Chelsea con i famosi 120/140 mln che erano destinati a Haaland e vengono m… - Maldi___ : RT @Emme__10: Anche stasera zero aggiornamenti sul rinnovo di contratto di kessie, di marzio zero, pedulla zero, ma noi milanisti continuia… - markinthedarkn1 : RT @SsantiagoF13: Rinnovo di Kessie e Lukaku al Chelsea e la mia estate sarebbe perfetta -