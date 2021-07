Lucia Mantione | strangolata nel 1955 | dopo 66 anni potrà finalmente avere un funerale

Advertising

Al tempo il parroco applicò alla lettera il principio che vietava il rito funebre nei casi di morte violenta. Recentemente la Procura di Caltanissetta ha riaperto il caso della 13enne di ...È la storia di, conosciuta come 'Lucietta', strangolata a soli 13 anni, il 6 gennaio 1955 durante un tentativo di violenza. La bambina si era ribellata all'aggressore, finì per morire ...“Tutti i bambini a casa, tutti i bambini a casa”, urlavano quando si sparse la vice per le strade di Montedoro, paesino in provincia di Caltanissetta che oggi conta poco più di mille e 400 anime. Una ...CALTANISSETTA - A distanza di 66 anni a Caltanissetta saranno celebrati i funerali di Lucia Mantione, nota anche come "Lucietta", deceduta nel lontano ...