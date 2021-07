L’impegno di Pechino 2022 verso la sostenibilità

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Con tre sedi ereditate dai Giochi estivi del 2008 e tecnologie avanzate in atto,manifesta la sua determinazione a ospitare un’Olimpiade il più possibile green. Sei ore: tanto, o poco, c’è voluto per riconvertire il Wukesong Sports Center, che nel 2008 ha visto gli Stati Uniti battere la Spagna per l'oro nel basket maschile, nel terreno per le competizioni femminili di hockey su ghiaccio. «Questo è molto positivo, soprattutto per l'interadei giochi del futuro» ha detto William Freyr Huntingdon-Williams, il primo segretario e vice capo missione presso l'Ambasciata d'Islanda. «La nuova tecnologia nella produzione ...