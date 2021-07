L'ambasciatore israeliano all'Onu, grande amicizia con l'Italia ma all'Onu non vi capiamo (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - L'ambasciatore israeliano a Roma, Dror Eydar, ha spiegato lo stato dei rapporti tra il suo Paese e l'Italia in un'intervista a Libero Quotidiano: "I nostri popoli collaborano in molti settori. Le aziende hanno interessi economici comuni, ma la componente fondamentale resta l'amicizia". "Un mese fa, al termine dell'esercitazione congiunta, i piloti militari israeliani mi hanno detto cose meravigliose sui loro colleghi Italiani", ha raccontato il diplomatico, "e così anche nell'agricoltura, nella sanità, nella cybersecurity, nella ricerca. La prima visita ufficiale del nostro ministro degli Esteri, ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - L'a Roma, Dror Eydar, ha spiegato lo stato dei rapporti tra il suo Paese e l'in un'intervista a Libero Quotidiano: "I nostri popoli collaborano in molti settori. Le aziende hanno interessi economici comuni, ma la componente fondamentale resta l'". "Un mese fa, al termine dell'esercitazione congiunta, i piloti militari israeliani mi hanno detto cose meravigliose sui loro colleghini", ha raccontato il diplomatico, "e così anche nell'agricoltura, nella sanità, nella cybersecurity, nella ricerca. La prima visita ufficiale del nostro ministro degli Esteri, ...

Advertising

Agenzia_Italia : L'ambasciatore israeliano all'Onu, grande amicizia con l'Italia ma all'Onu non vi capiamo - fisco24_info : L'ambasciatore israeliano all'Onu, grande amicizia con l'Italia ma all'Onu non vi capiamo: AGI - L'ambasciatore isr… - Nina16Paola : Su Libero, mi rifiuto di pubblicare il link, intervistano l'ambasciatore israeliano in Italia... Questo è quello ch… - StarColombo : RT @IsraelinHolySee: #20luglio, l’Ambasciatore David incontra S.E.R. Mons. Baturi, Vescovo @diocesicagliari, presso i locali della curia a… - IsraelinHolySee : #20luglio, l’Ambasciatore David incontra S.E.R. Mons. Baturi, Vescovo @diocesicagliari, presso i locali della curi… -