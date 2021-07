La piscina azzurra è da godere | la 4x100 stile d' argento | Martinenghi bronzo miracoloso

(Di lunedì 26 luglio 2021) Storicoolimpico per il nuoto azzurro: la staffetta maschilelibero arriva seconda nella finale di Tokyo 2020, a cui si era qualificata con il miglior tempo. Il quartetto azzurro formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha chiuso in 3'10"11 (nuovo record italiano), battuto solo dagli Stati Uniti (3'08"97).per l'Australia in 3'10"22. "Una gioia incredibile", esultano gli azzurri. "Siamo felicissimi, siamo stati veramente bravi, una grande staffetta – ha dichiarato Miressi –. Siamo veramente contenti e felici di questo". "Già ieri ...

Prima di loro, altra soddisfazione incon la sesta medaglia per l'Italia a Tokyo 2020, il ... Niente da fare neppure per Asia Lanzi, che era l'unicanello skateboard femminile. Nella ...Prima di loro, altra soddisfazione incon la sesta medaglia per l'Italia a Tokyo 2020, il ... Niente da fare neppure per Asia Lanzi, che era l'unicanello skateboard femminile . Nella ...Altre due medaglie per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokio 2020: l'argento della 4x100 sl maschile e il bronzo di Martinenghi nei 100 rana ...Thomas Ceccon è riuscito anche a qualificarsi per la finale dei 100 dorso poco prima di gareggiare nella staffetta. In finale dei 100 rana anche Martina Carraro ...