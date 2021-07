La difficile posizione di chi non sta né coi no vax né con questo green pass (Di lunedì 26 luglio 2021) Né con questo green pass né con le piazze del vaffanculo a Draghi si può scrivere? È meno facile e meno redditizio che mettersi in modo convinto da una parte o dall’altra, perché se ti ci metti stai certo che almeno una curva ti applaude mentre se stai fuori ti prendi fischi da entrambe. Amen. Resta che la certificazione verde, almeno per come si è preteso di regolamentare (cioè comprimere) i diritti di chi ne è privo, costituisce una violazione plateale dell’intendimento anti-discriminatorio del nostro ordinamento e di quello dell’Unione cui ci piace fare appello a condizione che prescriva cose gradite. Si può anche discutere della ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 luglio 2021) Né conné con le piazze del vaffanculo a Draghi si può scrivere? È meno facile e meno redditizio che mettersi in modo convinto da una parte o dall’altra, perché se ti ci metti stai certo che almeno una curva ti applaude mentre se stai fuori ti prendi fischi da entrambe. Amen. Resta che la certificazione verde, almeno per come si è preteso di regolamentare (cioè comprimere) i diritti di chi ne è privo, costituisce una violazione plateale dell’intendimento anti-discriminatorio del nostro ordinamento e di quello dell’Unione cui ci piace fare appello a condizione che prescriva cose gradite. Si può anche discutere della ...

