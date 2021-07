In Indonesia oltre 100 bambini a settimana muoiono di Covid: “Sono i numeri più alti al mondo” (Di lunedì 26 luglio 2021) Più di 100 bambini a settimana Sono morti questo mese in Indonesia a causa del Covid: è il tasso più elevato al mondo. oltre 150 hanno perso la vita solo nella settimana del 12 luglio, con la metà dei decessi recenti che hanno coinvolto bambini con meno di 5 anni. A riportare il dato è il New York Times, in un articolo firmato da Richard C. Paddock e Muktita Suhartono. “I nostri numeri Sono i più alti al mondo”, ha dichiarato al quotidiano statunitense il presidente ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) Più di 100morti questo mese ina causa del: è il tasso più elevato al150 hanno perso la vita solo nelladel 12 luglio, con la metà dei decessi recenti che hanno coinvoltocon meno di 5 anni. A riportare il dato è il New York Times, in un articolo firmato da Richard C. Paddock e Muktita Suhartono. “I nostrii piùal”, ha dichiarato al quotidiano statunitense il presidente ...

Agenzia_Ansa : Indonesia, muoiono a causa del coronavirus oltre 100 bambini a settimana. Lo riporta il New York Times, sottolinean… - Corriere : Il Covid e la strage dei bimbi in Indonesia: ne muoiono oltre 100 a settimana - MediasetTgcom24 : Indonesia: muoiono oltre 100 bambini a settimana per il Covid #covid - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Covid: 'in Indonesia muoiono oltre 100 bambini a settimana' - Ultima Ora - Agenzia ANSA - diapason29 : @borghi_claudio @giudiiiiiiiii Scusi ma sui minori temo sia mal informato. -