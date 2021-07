Il treno del Douro: direttamente dal Far West (Di lunedì 26 luglio 2021) È una locomotiva a vapore secolare, e si trova in Portogallo. È il treno del Douro: vediamo di che si tratta. Cos’è il treno del Douro? La partenza è la stazione di Régua, a est di Porto. Qui il treno faceva la sua prima apparizione, nel 1878. Ogni partenza è una celebrazione, che ormai gli Leggi su periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) È una locomotiva a vapore secolare, e si trova in Portogallo. È ildel: vediamo di che si tratta. Cos’è ildel? La partenza è la stazione di Régua, a est di Porto. Qui ilfaceva la sua prima apparizione, nel 1878. Ogni partenza è una celebrazione, che ormai gli

Advertising

thetrueshade : Raga ero sceso con 40 minuti di anticipo per chiamare il taxi e andare in stazione (tempo per arrivare previsto 15… - RaiNews : Aveva 23 anni, la testimone chiave della strage Italicus: 'Voglio raccontare tutto su mio marito, sui fascisti'. Da… - psymalefica : RT @vitadaMaestra_: Mi piace pensare di non essere stato una coincidenza, il risultato di un semaforo rosso, una ruota bucata, un ritardo d… - DavideTraina7 : RT @salvopellecchia: @FitCisl @CislNazionale @mims_gov A chi giova la riduzione di un livello di #sicurezza a bordo #treno? Ci aspettiamo c… - Roberto39755986 : RT @vitadaMaestra_: Mi piace pensare di non essere stato una coincidenza, il risultato di un semaforo rosso, una ruota bucata, un ritardo d… -