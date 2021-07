Il Covid non ferma l’impegno di Ferrero: grande attenzione ai lavoratori (Di lunedì 26 luglio 2021) Materie prime sostenibili, energie rinnovabili, economia circolare, diritti umani. l’impegno di Ferrero, raccontato nel 12esimo Rapporto di Sostenibilità , non si è fermato di fronte alla pandemia, anzi. Ferrero è riuscita a rispondere in modo efficace alle sfide presentate dalla pandemia globale, garantendo sempre la massima priorità alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e dei consumatori. Uno degli aspetti a cui l’azienda ha dedicato massima attenzione è stata la tutela di tutti i lavoratori delle filiere agricole, in particolare di quelli che vivono nei Paesi meno avanzati. Fra ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Materie prime sostenibili, energie rinnovabili, economia circolare, diritti umani.di, raccontato nel 12esimo Rapporto di Sostenibilità , non si èto di fronte alla pandemia, anzi.è riuscita a rispondere in modo efficace alle sfide presentate dalla pandemia globale, garantendo sempre la massima priorità alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e dei consumatori. Uno degli aspetti a cui l’azienda ha dedicato massimaè stata la tutela di tutti idelle filiere agricole, in particolare di quelli che vivono nei Paesi meno avanzati. Fra ...

