Il corto circuito tra caos climatico e sistemi alimentari, scontro sulle soluzioni (Di lunedì 26 luglio 2021) Un'apocalisse di eventi mortiferi corre fra boschi inceneriti insieme ai loro abitanti vegetali e animali, città e baraccopoli inondate, campi disseccati o all'opposto alluvionati – nei quali il compito di nutrire il mondo diventa un'impresa quasi eroica. Il circolo vizioso fra caos del clima e crisi del cibo ricorre negli interventi del pre-Vertice sui sistemi alimentari che si tiene a Roma e online fra il 26 e il 28 luglio, organizzato dalle Nazioni unite con il governo italiano come tappa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Mazara: incendio distrugge il trenino elettrico turistico, probabile corto circuito Itaca Notizie Alessandro Preziosi “La sfida è riportare la gente a teatro” GIFFONI (ITALPRESS) – Un Alessandro Preziosi che non ti aspetti, quello che ha incontrato i giffoner di IMPACT per parlare de “La legge del terremoto”, il docufilm che segna il suo esordio alla regia.

Coronavirus Covid-19: Coldiretti, “i prezzi mondiali dei prodotti alimentari aumentati del 33,9% rispetto all’anno scorso” "I prezzi mondiali dei prodotti alimentari hanno fatto segnare un aumento del 33,9% rispetto allo scorso anno per effetto delle tensioni generate dall'emergenza Covid che ha tagliato il potere di acqu ...

