I 5 più grandi successi dei Rolling Stones | da I Can’t Get No Satisfaction a Sympathy For The Devil

(Di lunedì 26 luglio 2021) La cosa bizzarra è che i piùdeinon sono relegati agli anni d’oro di una band qualsiasi. Padrini del rock blues, autorità del pop e icone mondiali, gli scagnozzi di Mick Jagger registrano record e scrivono la storia ogni anno. I loro anni d’oro sono ancora in corso, e se non fosse per quei brani che hanno infiammato gli anni ’60 e ’70 oggi non avremmo tante band autorevoli né quei riff che ancora oggi fanno scuola nella scena indie. (IGet No)(1965) Per chi cerca la definizione di riff, quello di (IGet No) ...