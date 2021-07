Advertising

leggoit : Grandinata eccezionale sull'A1, auto distrutte all'altezza di Fidenza - GiancarloCantel : A FIDENZA DUE ORE FA UNA TROMBA D'ARIA E UNA GRANDINATA ECCEZIONALE HA SFONDATO I PARABREZZA A DECINE E DECINE DI A… - EnricoMalverti : #AUTOSTRADA Chiusa #Parma-#Fiorenzuola - ( direzione: #Milano) Tratto Chiuso tra Parma e Fiorenzuola. Sulla A1 si è… - ilmeteoit : #Video: #TORINO sconquassata da una #GRANDINATA eccezionale - solonews1011 : RT @ilmeteoit: #Video: #TORINO sconquassata da una #GRANDINATA eccezionale -

Ultime Notizie dalla rete : Grandinata eccezionale

Una ha distrutto le auto in transito sulla A1. Le immagini postate sui social. / Facebook Il mondo dei camionMiano, 26 luglio 2021 - Sulla A1 Milano - Napoli si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano a causa di una. Al momento si registrano code a partire da Terre di Canossa - Campegine. Chi viaggia verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Parma, potrà percorrere la Strada Statale 9 Via ...Una tempesta di vento e pioggia ha colpito nel primo pomeriggio la zona ovest della bassa parmense. Pioggia, grandine e un vento fortissimo ...Rallentamenti nel pomeriggio su tutto il tratto emiliano. Grandinate straordinarie sulla A1 dopo le 15.30 di oggi, 26 luglio. Inoltre, sul luogo dell'evento sono intervenuti la Polizia Stradale ed il ...