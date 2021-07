Gli azzurri scrivono la storia del nuoto a Tokyo 2020: è argento nella 4x100 (Di lunedì 26 luglio 2021) Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha ottenuto l'argento, facendo segnare il record italiano in 3'10'11: è la prima medaglia olimpica italiana ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 luglio 2021) Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha ottenuto l', facendo segnare il record italiano in 3'10'11: è la prima medaglia olimpica italiana ...

Tokyo2020, delusione Cassandro: primo eliminato nella finale skeet ... ma troppi gli errori nella prima manche che gli costano l'addio al sogno olimpico. Cassandro, che ha dunque chiuso al sesto posto, è poi andato a sedersi vicino ai tecnici azzurri e ha pianto.

Europei, nuovo record per l’Italia: gli Azzurri conquistano anche Amazon QuiFinanza Mountain Bike: Van der Poel si ritira, oro a Pidcock Colpo di scena nella finale olimpica di Mountain Bike: Mathieu Van der Poel, grande favorito della vigilia, si è ritirato nel corso della prova a causa di una caduta in discesa che ha compromesso le s ...

Musetti ed Errani eliminati al primo turno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Si è conclusa una prima giornata agrodolce per l’Italia del tennis a Giochi della XXXII Olimpiade. A Tokyo gli azzurri impegnati nel primo match in programma (alle ore 11 in Giappone, le 4 del mattino ...

