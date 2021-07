Germania, indice IFO luglio scende a 100,8 punti (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Peggiorano leggermente le condizioni economiche in Germania a luglio, secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’IFO Institute. L’indice IFO si è attestato a 100,8 punti dai 101,7 di giugno, risputando inferiore al consensus che stimava una salita a 102,1 punti. Migliora invece l’indice sulle condizioni attuali, che si posiziona a 100,4 punti dai 99,7 punti precedenti, risultando però inferiore ai 101,6 attesi dagli analisti. Peggiora il sotto-indice relativo alle aspettative, che si porta fino a 101,2 punti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Peggiorano leggermente le condizioni economiche in, secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’IFO Institute. L’IFO si è attestato a 100,8dai 101,7 di giugno, risputando inferiore al consensus che stimava una salita a 102,1. Migliora invece l’sulle condizioni attuali, che si posiziona a 100,4dai 99,7precedenti, risultando però inferiore ai 101,6 attesi dagli analisti. Peggiora il sotto-relativo alle aspettative, che si porta fino a 101,2...

Advertising

moneypuntoit : ?? Germania: indice IFO in calo a luglio, fiducia aziende sotto le stime ?? - classcnbc : +++#BREAKING, #Germania, indice #IFO luglio: 100,8 punti+++ Precedente: 101,8 punti Consenso: 102,0 punti… - iBrokerIT : AGENDA DEL GIORNO Vendite di nuove abitazioni (Giu) Indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania (Lug) TRIM… - giangolz : @brubenasich @CarloCalenda Qualsiasi Stato in periodo di guerra si appella al proprio destino comune. Lo facevano a… - Signor_Chester : @DelpapaMax Io sono in Germania proprio adesso.. Veramente percepisco un detto-non-detto. Loro sanno (per ora) che… -