Federica Pellegrini in semifinale per un soffio: quinta nei 200 stile libero (Di lunedì 26 luglio 2021) Federica Pellegrini arriva quinta nella sua batteria dei 200 metri in stile libero, la sua disciplina, col penultimo tempo utile e vola in semifinale. Già oro a Londra 2012, la pluricampionessa del mondo ora a Tokyo cerca il riscatto dopo il quarto posto a Rio 2016. Alla sua quinta olimpiade, l'atleta di 32 anni ora dovrà dare tutta sé stessa per riuscire nell'impresa. Una delle avversarie più temibile sarà l'americana Katie Ledecky, che ha già vinto 5 medaglie olimpiche nella sua carriera in diverse discipline. July 26, 2021 Immagine di copertina: EPA/Patrick B.

