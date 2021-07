Esami di Stato 2021, apertura fase di rilevazione per i compensi dovuti. NOTA [PDF] (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con la NOTA n.16855 del 21 luglio, a firma della dirigente Francesca Busseti, dà inizio alle operazioni per la rilevazione dei compensi dovuti per lo svolgimento degli Esami di Stato. L'articolo Esami di Stato 2021, apertura fase di rilevazione per i compensi dovuti. NOTA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con lan.16855 del 21 luglio, a firma della dirigente Francesca Busseti, dà inizio alle operazioni per ladeiper lo svolgimento deglidi. L'articolodidiper iPDF .

Advertising

giusy6156 : RT @valezuppina: Oggi Odino non sta bene...è stato recuperato a Novembre stiamo aspettando con ansia gli esiti degli esami...speriamo??vogli… - giuliocolecchia : @MaurizioPavia @GiorgiaMeloni La liberatoria, da sempre, la firmiamo per particolari prestazioni mediche come le do… - tittimaestra : RT @valezuppina: Oggi Odino non sta bene...è stato recuperato a Novembre stiamo aspettando con ansia gli esiti degli esami...speriamo??vogli… - infolibri : RT @infolibri: @eziomauro Non esistono nemici del #greenpass esiste lo Stato di diritto È paradossale che non si obblighi la popolazione al… - biebersplume : 6 esami in un mese e l'unico voto 'brutto' che ho preso è stato un 24 come cazzo ho fatto -