Ercolano | cade da scooter e muore | si indaga sulle cause

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un uomo di 54 anni è morto in seguito alla caduta dallo. L’incidente si è verificato ieri sera a(Napoli). L’uomo a bordo di un Beverly 250 stava percorrendo via Benedetto Cozzolino in direzione di Torre del Greco quando, per motivi da accertare, è finito al suolo. Trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dopo poco è deceduto per la gravità delle ferite. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Portici –e gli agenti della Municipale. Sono in corso indagini per risalire alledel decesso, ...

ilmattino.it

Un incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio a: a perdere la vita un uomo di 54 anni che viaggiava in scooter., uomodallo scooter: muore a 54 anni Secondo quanto si apprende da 'Il Mattino', il sinistro è avvenuto in via Benedetto Cozzolino. L'uomo in questione, P. D., era in sella al suo ...Sul posto sono giunti gli uomini del commissariato di polizia Portici -e gli agenti della municipale di. Gli investigatori sono al lavoro per capire se l'uomo è stata vittima di un ...Ercolano. Incidente in via Benedetto Cozzolino, perde la vita un uomo di 54 anni in seguito alla caduta dallo scooter. L’uomo in sella a un Beverly 250 stava percorrendo via Benedetto Cozzolino in dir ...Ennesimo incidente mortale in via Benedetto Cozzolino ad Ercolano. Ieri pomeriggio sull’arteria provinciale ha perso la vita P.D di 54 anni. L’uomo viaggiava in direzione ...