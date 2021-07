(Di lunedì 26 luglio 2021) Con le elettriche calano le emissioni allo scarico, ma anche i rumori. E mentre si dibatte sulla necessità di considerare l'impatto delle Ev per quel che riguarda il loro intero ciclo di vita (dalla produzione allo smaltimento) e l'origine dell'energia usata per la ricarica, ladell'inquinamentomette tutti - o quasi - d'accordo grazie alla generale silenziosità che viene riconosciuta alla propulsione. Per questo, la versione 3.0 dell'e-Mobility Emission Saving (e-MES), l'algoritmo che calcola i benefici ambientali ed economici della mobilità a batterie, è statoto in modo da prendere in considerazione anche ...

Advertising

dinoadduci : Enel X - Lalgoritmo e-Mes si aggiorna con la riduzione dellinquinamento acustico - viaggiareonthe1 : Enel X - Lalgoritmo e-Mes si aggiorna con la riduzione dellinquinamento acustico -

Ultime Notizie dalla rete : Enel Lalgoritmo

Quattroruote

... primo algoritmo validato dall'ente di certificazione RINA su questo perimetro,X si è basata sugli studi del CEDR (Conférence Européenne des Directors do Roads) che hanno evidenziato una netta ...... primo algoritmo validato dall'ente di certificazione RINA su questo perimetro,X si è basata sugli studi del CEDR (Conférence Européenne des Directors do Roads) che hanno evidenziato una netta ...È la novità della versione 3.0 del tool realizzato in collaborazione con Novartis per il calcolo dei benefici derivanti dalla circolazione dei veicoli elettrici ...Anacleto Piddiu, presidente e cofondatore di Greenius Srl, giovane startup del settore energetico con sede in via Quarto dei Mille a Cesena. Nel 2020 il vostro fatturato ha sfiorato i 6 milioni di eur ...