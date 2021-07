“Di nuovo in ospedale”. Mara Venier, ancora problemi: si parla di un intervento (Di lunedì 26 luglio 2021) Pare non avere fine l’incubo che sta vivendo Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è stata sottoposta a un intervento ai denti per inserire un impianto, ma qualcosa è andato storto e la situazione si è improvvisamente complicata. Tutto è iniziato il 31 maggio, quando Mara Venier si è recata da un dentista per un impianto. “Doveva essere una cosa veloce. È stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta”, racconta in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. La conduttrice di Domenica In ha spiegato sui social il suo calvario: “Sono stata operata due volte ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Pare non avere fine l’incubo che sta vivendo. La conduttrice di Domenica In è stata sottoposta a unai denti per inserire un impianto, ma qualcosa è andato storto e la situazione si è improvvisamente complicata. Tutto è iniziato il 31 maggio, quandosi è recata da un dentista per un impianto. “Doveva essere una cosa veloce. È stato undi 8 ore. Sono tornata a casa distrutta”, racconta in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. La conduttrice di Domenica In ha spiegato sui social il suo calvario: “Sono stata operata due volte ai ...

