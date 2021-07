Calciomercato Spezia | mega - operazione con l' Atalanta

(Di lunedì 26 luglio 2021) LA- In attesa di mettersi alle spalle la difficile situazione Covid e il cluster esploso in ritiro loprosegue a lavorare sul mercato. In particolar modo sull'asse di mercato instaurato ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spezia

LA- In attesa di mettersi alle spalle la difficile situazione Covid e il cluster esploso in ritiro loprosegue a lavorare sul mercato. In particolar modo sull'asse di mercato instaurato con l' Atalanta . La mega - operazione imbastita con i nerazzurri porterà da Thiago Motta tre pedine: l'...Commenta per primo Lopronto a chiudere 4 colpi dall' Atalanta : Roberto Piccoli , Viktor Kovalenko , Arkadiusz Reca e Ebrima Colley sono i giocatori che lasceranno il club nerazzurro per vestire la maglia del club ...Il Ponsacco dopo il colpo Tavano cala un tris composto dal centrocampista Ghelardoni ex Cuoiopelli, il difensore Gemignani ex Pisa e San Marco Avenza e l’attaccante Cosi ex Casc ...La 90^ edizione del Campionato di Serie BKT 2021/2022 è ufficialmente iniziata sabato 24 luglio con la presentazione del.