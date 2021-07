Auto distrutte dalla grandine sulla A1 tra Parma e Modena | video (Di lunedì 26 luglio 2021) È stato un pomeriggio di autentico terrore quello vissuto da centinaia di Automobilisti e camionisti in viaggio sulla A1, tra Modena e Parma. In quella zona infatti nel pomeriggio si è abbattuto un violentissimo temporale che ha generato una grandinata così devastante da distruggere i parabrezza ed i vetri di decine di veicoli. Ci sono state anche delle persone ferite. Leggi su panorama (Di lunedì 26 luglio 2021) È stato un pomeriggio di autentico terrore quello vissuto da centinaia dimobilisti e camionisti in viaggioA1, tra. In quella zona infatti nel pomeriggio si è abbattuto un violentissimo temporale che ha generato una grandinata così devastante da distruggere i parabrezza ed i vetri di decine di veicoli. Ci sono state anche delle persone ferite.

