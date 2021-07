Activision Blizzard | la causa in corso ha interrotto il lavoro su World of Warcraft

(Di lunedì 26 luglio 2021) La scorsa settimana è trapelata la notizia secondo cui lo stato della California ha intentatocontroper quella che definisce una "cultura sul posto ditossico" in cui il personale femminile era soggetto a molestie. Laincludeva inoltre una serie di descrizioni dei vari comportamenti tenuti dai dipendenti. La notizia ha scioccato anche i dipendenti di: alcuni hanno utilizzato Twitter per raccontare le loro storie e uno di questi è il progettista senior diofJeff Hamilton, il quale ha ammesso ...

e Ubisoft boicottate da siti e testate dopo gli scandali di discriminazioni e molestie La scelta di The Gamer, GameXplain e Prima Games. Uno dei personaggi più esilaranti è ...stata una dura settimana per, la quale è finita al centro dell'attenzione a causa di una serie di boicottaggi che ha subito e di alcune serie accuse che ne evidenziavano una cultura pervasiva che fonde una ...La causa in corso che vede Activision Blizzard colpevole di molestie e comportamenti tossici ha portato ad uno stop dei lavori su World of Warcraft.Da San Francisco le ultime notizie della settimana: Zoom vuole accrescere il numero dei clienti aziendali, la app che aiuta gli homeless, lo stato della California contro un’azienda di videogiochi, Ap ...