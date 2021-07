“Abbiamo vinto!”. Tokyo 2020, sorpresa amara per l’atleta. Urla la vittoria, dopo pochi secondi scopre tutto (Di lunedì 26 luglio 2021) È l’incubo di ogni sportivo: arrivare primo… ma degli ultimi. Insomma, arrivare secondi non è mai una bella cosa, anche se le olimpiadi ci fanno capire quanto sia importante arrivare comunque a podio. Tuttavia, quanto sarebbe stato bello vincere! Deve aver pensato questo l’olandese Annemiek Van Vleuten che crede di aver vinto l’oro ed esulta come una pazza. dopo il traguardo, però, l’amarissima sorpresa: è arrivata “solo” seconda. Nello sport è capitato spesso, ma quando accade alle Olimpiadi il “disastro” in mondovisione diventa epico. Siamo naturalmente nella cornice a bolla di Tokyo 2020, nella gara ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) È l’incubo di ogni sportivo: arrivare primo… ma degli ultimi. Insomma, arrivarenon è mai una bella cosa, anche se le olimpiadi ci fanno capire quanto sia importante arrivare comunque a podio. Tuttavia, quanto sarebbe stato bello vincere! Deve aver pensato questo l’olandese Annemiek Van Vleuten che crede di aver vinto l’oro ed esulta come una pazza.il traguardo, però, l’amarissima: è arrivata “solo” seconda. Nello sport è capitato spesso, ma quando accade alle Olimpiadi il “disastro” in mondovisione diventa epico. Siamo naturalmente nella cornice a bolla di, nella gara ...

