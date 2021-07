A Trieste è scontro sull’ecowelfare (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Pnrr non è tutto. Ci sono idee e proposte che nascono da esperienze consolidate nel paese reale, in grado di rispondere alle emergenze che la pandemia ha reso di pubblico dominio. A Trieste, all’interno di un’esperienza di medicina di comunità e di territorio, che, in continuità con l’esperienza basagliana, ha cominciato a svilupparsi a partire dalla fine degli anni Novanta, oggi si sta avviando un percorso per delineare un nuovo welfare. E’ un ecowelfare, come lo chiama l’animatore dell’iniziativa, Giovanni Carrosio, sociologo dell’ambiente dell’Università di Trieste e membro del Forum Disuguaglianze e Diversità. Il progetto si innesta sull’esperienza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Pnrr non è tutto. Ci sono idee e proposte che nascono da esperienze consolidate nel paese reale, in grado di rispondere alle emergenze che la pandemia ha reso di pubblico dominio. A, all’interno di un’esperienza di medicina di comunità e di territorio, che, in continuità con l’esperienza basagliana, ha cominciato a svilupparsi a partire dalla fine degli anni Novanta, oggi si sta avviando un percorso per delineare un nuovo welfare. E’ un ecowelfare, come lo chiama l’animatore dell’iniziativa, Giovanni Carrosio, sociologo dell’ambiente dell’Università die membro del Forum Disuguaglianze e Diversità. Il progetto si innesta sull’esperienza ...

Advertising

HuffPostItalia : A Trieste è scontro sull’ecowelfare - Feida_non_Frida : RT @EMarcovich: 20 luglio 1866, un ricordo per il pittore Ippolito Caffi, morto alla battaglia di Lissa, si era imbarcato per vedere e dipi… - EMarcovich : 20 luglio 1866, un ricordo per il pittore Ippolito Caffi, morto alla battaglia di Lissa, si era imbarcato per veder… - il_piccolo : Un triestino di 43 anni è stato stabilizzato sul posto e trasportato all’ospedale di Monfalcone - il_piccolo : Coinvolto un arbitro di basket del Friuli Venezia Giulia. -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste scontro Comune di Napoli e De Laurentiis litigano anche su Maradona, tifosi indignati Scontro Comune - Napoli, bufera social A lanciare la polemica è la giornalista napoletana Anna Trieste : 'Il 29 luglio il Comune di Napoli inaugura (a porte chiuse) lo stadio Diego Armando Maradona ...

Generali: scoppia la battaglia per la governance ...la governance con lista del cda uscente appare meno aderente alla struttura del Leone di Trieste. ... Donnet rischia di fare da parafulmine dello scontro tra Mediobanca e gli altri soci nel Leone. Già ...

Frontale sul by-pass di Mariano: auto cappottata, due feriti gravi Il Piccolo A Trieste è scontro sull’ecowelfare In 18 microaree eredi di Basaglia e ambientalisti lanciano la proposta di transizione ecologica per combattere le disuguaglianze sociali ...

Pozzuolo del Friuli. Scontro frontale: una persona in gravi condizioni POZZUOLO DEL FRIULI. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lunedì 26 luglio 2021 lungo la SR 353 tra Terenzano e Pozzuolo del Friuli per lo scontro tra due auto, coinvolto anche un terzo aut ...

Comune - Napoli, bufera social A lanciare la polemica è la giornalista napoletana Anna: 'Il 29 luglio il Comune di Napoli inaugura (a porte chiuse) lo stadio Diego Armando Maradona ......la governance con lista del cda uscente appare meno aderente alla struttura del Leone di. ... Donnet rischia di fare da parafulmine dellotra Mediobanca e gli altri soci nel Leone. Già ...In 18 microaree eredi di Basaglia e ambientalisti lanciano la proposta di transizione ecologica per combattere le disuguaglianze sociali ...POZZUOLO DEL FRIULI. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lunedì 26 luglio 2021 lungo la SR 353 tra Terenzano e Pozzuolo del Friuli per lo scontro tra due auto, coinvolto anche un terzo aut ...