A Londra ha aperto un bar che serve cocktail per cani (Di lunedì 26 luglio 2021) Clienti da After Bark (foto: pagina Facebook di Barkney Wick)Mentre voi bevete un Apawrol Spritz (paw significa zampa in inglese), il vostro cane potrebbe sorseggiare un puptail, un cocktail creato apposta per i cuccioli. Benvenuti da After Bark, bar dog friendly che ha aperto a Londra e che propone, accanto al menu per i classici clienti, snack e drink pensati appositamente per i cani. Il progetto fa parte di Barkney Wick, un centro dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro padroni che si trova nella zona di Fish Island. After Bark ha aperto anche grazie a una raccolta di fondi tramite crowdfunding. ... Leggi su wired (Di lunedì 26 luglio 2021) Clienti da After Bark (foto: pagina Facebook di Barkney Wick)Mentre voi bevete un Apawrol Spritz (paw significa zampa in inglese), il vostro cane potrebbe sorseggiare un puptail, uncreato apposta per i cuccioli. Benvenuti da After Bark, bar dog friendly che hae che propone, accanto al menu per i classici clienti, snack e drink pensati appositamente per i. Il progetto fa parte di Barkney Wick, un centro dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro padroni che si trova nella zona di Fish Island. After Bark haanche grazie a una raccolta di fondi tramite crowdfunding. ...

Advertising

FrancescaMich14 : @borghi_claudio Vivo a Londra dove certo non vige lo stato di emergenza e terrore mediatico che avete in Italia. Co… - FMalmusi : @fdragoni sperare nell’esempio UK è più realistico che aspettare il ribaltamento delle norme sul GP in Italia e Fra… - adario : RT @Roby848484: Fossi Paratici con i soldi di Kane andrei ancora a bussare a Bergamo per prendermi Duvanone Zapatone e pure Muriel magari .… - Dome689 : RT @Open_gol: Ha chiuso anche il ristorante dell'hotel Ritz a Londra Era rimasto aperto anche durante i bombardamenti della Seconda guerra… - Roby848484 : Fossi Paratici con i soldi di Kane andrei ancora a bussare a Bergamo per prendermi Duvanone Zapatone e pure Muriel… -