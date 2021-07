Vaccino, Di Maio “Unico modo per uscire dalla crisi” (Di domenica 25 luglio 2021) GIFFONI (SALERNO) (ITALPRESS) – “Voglio fare un appello da qui, in questo che è l’anno della ripartenza grazie ai vaccini. Vaccinarsi è l’Unico modo per uscire dalla crisi sanitaria ed economica. Le dosi ci sono, ora sta a voi cittadini. Se la scelta fosse tra la vita e la morte, nessuno sceglierebbe la morte”. Così il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ospite del Giffoni Film Festival. “Certamente non dobbiamo abbassare la guardia. Credo che la felicità, il concetto di ripresa e di speranza possano ripartire proprio dai giovani. Il mio decimo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) GIFFONI (SALERNO) (ITALPRESS) – “Voglio fare un appello da qui, in questo che è l’anno della ripartenza grazie ai vaccini. Vaccinarsi è l’persanitaria ed economica. Le dosi ci sono, ora sta a voi cittadini. Se la scelta fosse tra la vita e la morte, nessuno sceglierebbe la morte”. Così il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di, ospite del Giffoni Film Festival. “Certamente non dobbiamo abbassare la guardia. Credo che la felicità, il concetto di ripresa e di speranza possano ripartire proprio dai giovani. Il mio decimo ...

