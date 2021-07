Traffico intenso ma regolare sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas (Di domenica 25 luglio 2021) Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale). Campagne sicurezza stradale Per richiamare l'attenzione sulla sicurezza ... Leggi su reggio2000 (Di domenica 25 luglio 2021) Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale). Campagne sicurezzaPer richiamare l'attenzionesicurezza ...

CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Sasso Marconi (Km 210,5) e A1 Allacciamento Ra… - InfoViaggiando : 15:48 TERMINATO: #A4 - Traffico rallentato in TS LISERT dir. TRIESTE causa Traffico intenso - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord (Km 280,4)… - muoversintoscan : ?? In #A1, per traffico intenso code a tratti tra #Incisa-#Reggello e #Firenze sud verso Bologna. #viabiliTOS… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo Firen… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico intenso Traffico intenso ma regolare sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas Sulle strade statali e autostrade Anas, dove prosegue il divieto di transito dei mezzi pesanti fino alle 22.00 di oggi, il traffico è stato intenso ma sempre regolare, con spostamenti più sostenuti ...

Catania - Messina, chilometri di code e traffico rallentato Code causa traffico intenso sono segnalate anche tra 7 chilometri prima dello svincolo Lentini - Carlentini - Ragusa e lo svincolo Tangenziale di Catania, sulla Catania - Siracusa. Traffico in ...

