The Voice Senior, i Carrisi sostituiti da Orietta Berti: la reazione di Al Bano (Di domenica 25 luglio 2021) Un addio amaro, quello di Al Bano a The Voice Senior, che arriva come un fulmine a ciel sereno. Il programma di Rai1 torna in autunno, sì, ma senza i Carrisi. La delusione è grande, soprattutto perché padre e figlia speravano di ripetere l’esperienza che li aveva visti protagonisti della prima edizione, nella quale avevano anche portato una buona performance. A scalzarli dalla poltrona rossa ci ha pensato Orietta Berti, ingaggiata al loro posto e ormai sottoposta a una sovraesposizione mediatica senza precedenti. L’Usignolo di Cavriago siederà, quindi, per la prima volta sulla sedia dei ... Leggi su dilei (Di domenica 25 luglio 2021) Un addio amaro, quello di Ala The, che arriva come un fulmine a ciel sereno. Il programma di Rai1 torna in autunno, sì, ma senza i. La delusione è grande, soprattutto perché padre e figlia speravano di ripetere l’esperienza che li aveva visti protagonisti della prima edizione, nella quale avevano anche portato una buona performance. A scalzarli dalla poltrona rossa ci ha pensato, ingaggiata al loro posto e ormai sottoposta a una sovraesposizione mediatica senza precedenti. L’Usignolo di Cavriago siederà, quindi, per la prima volta sulla sedia dei ...

Advertising

infoitcultura : Stasera in tv oggi 24 Luglio: All Togheter Now, The Voice Senior, Olimpiadi Tokyo 2020 - infoitcultura : Emilia Mascolo, la nonna rock di “The Voice senior” - infoitcultura : Marco Guerzoni: un volto noto al talent show The Voice Senior - infoitcultura : The Voice Senior, le anticipazioni della terza puntata del 24 luglio su Rai 1 - infoitcultura : “The Voice senior”, chi è Gianni Dego dell’omonima orchestra -