(Di domenica 25 luglio 2021) Con l'allenamento mattutino svolto a, è ufficialmente terminata la prima parte di questoprecampionato per il Napoli. Gli azzurri hanno già lasciato l'Hotel Rosatti e sono di ritorno in città. Spalletti ha concesso due giorni di riposo al gruppo, che così tornerà ad allenarsi al Konami Training Center dimercoledì 28 luglio. FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli

Advertising

Spazio_Napoli : Terminato il ritiro di Dimaro: quando riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno - TheNapoliZone : E' ufficialmente terminato il ritiro di #Dimaro2021??. ???? - emanuele_zuelli : Ritiro terminato. Ora un week end lungo lungo, anzi lunghissimo ???? @pievedicadore - licprospero : RT @LiguriaNotizie: Genoa, terminato il ritiro di Neustift - RaiSport : ?? #Bologna di misura sulla #Feralpisalò Terminato il ritiro a #Pinzolo. Gli emiliani torneranno a Bologna per prep… -

Ultime Notizie dalla rete : Terminato ritiro

Tuttobolognaweb

... oltre all' immediatodel provvedimento, la fine della 'dittatura del governo di Mario ... L' evento ècon la promessa che verrà ripetuto tra non molto. 'Scenderemo nuovamente in piazza',...Il Bologna conclude ilestivo: martedì si torna al lavoro in vista del Borussia ...Al termine dell’amichevole, disputata ieri nel tardo pomeriggio, fra Trento e Parma, l’allenatore gialloblù Enzo Maresca ha fatto un’analisi dell’incontro, da cui ha raccolto sensazioni positive. «Son ...Ad Appiano Gentile arriva un club che si è discretamente disimpegnato lo scorso anno in terza serie, raggiungendo la salvezza senza troppi affanni ...