Taranto, abusavano di una disabile sui bus di linea: indagati 8 autisti. 'Approfittavano dell'estrema vulnerabilità della ragazza' (Di domenica 25 luglio 2021) abusavano di una disabile , indagati 8 autisti di bus di linea. E' successo a Taranto dove parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021)di unadi bus di. E' successo adove parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poidi una. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Parcheggiavano i bus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una disabile. Otto autisti dell'Azie… - rtl1025 : ?? Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per q… - fabiopich78 : RT @ultimenotizie: Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per questo 8… - protoromantica : RT @Agenzia_Ansa: Parcheggiavano i bus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una disabile. Otto autisti dell'Azienda di… - protoromantica : RT @rtl1025: ?? Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per questo 8 aut… -