LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida in semifinale! Manuel Lombardo ai quarti! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.59: E’ SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEE!!! Ancora nella fase conclusiva dell’incontro arriva l’azione risolutiva di Giuffrida che va a prendersi la semifinale del torneo -52 kg dove affronterà la forte giapponese Abe 6.59: IL WAZA ARI DI Giuffrida!!!! MANCA POCHISSIMO!!! 6.58: Uno shido anche per la belga 6.57: Manca un minuto alla fine. Ancora 0-0 tra Giuffrida e Van Snick 6.56: Uno shido per Giuffrida 6.55: Se ne va il primo minuto senza azioni risolutive 6.52: Tocca a Odette Giuffrida contro la belga Van Snick: in ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.59: E’ SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEE!!! Ancora nella fase conclusiva dell’incontro arriva l’azione risolutiva diche va a prendersi la semifinale del torneo -52 kg dove affronterà la forte giapponese Abe 6.59: IL WAZA ARI DI!!!! MANCA POCHISSIMO!!! 6.58: Uno shido anche per la belga 6.57: Manca un minuto alla fine. Ancora 0-0 trae Van Snick 6.56: Uno shido per6.55: Se ne va il primo minuto senza azioni risolutive 6.52: Tocca acontro la belga Van Snick: in ...

